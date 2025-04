Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Prime Video e Sky Sport per commentare la prestazione della sua squadra nel post-partita di Inter-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il tecnico nerazzurro ha fatto i complimenti alla sua squadra per la qualificazione e per la prestazione nel match di San Siro.

Inter-Bayern Monaco, le parole di Simone Inzaghi

PRIME VIDEO

“Serata bellissima contro una squadra fortissima. Abbiamo fatto due grandi gare e i ragazzi sono stati splendidi. Vittoria da condividere con tutti e andiamo avanti in questa stagione lunga e difficile, che ci sta dando grandi soddisfazioni”.

“Contro queste squadre prestazioni così ti danno ancora più soddisfazione, perché sono straordinari, non abbassano mai l’intensità e abbiamo risposto colpo su colpo in entrambe le gare”.

“La maturità della squadra è merito di questi ragazzi che si sacrificano insieme. Da Istanbul è la nostra parola d’ordine. Siamo un’ottima squadra costruita con difficoltà, perché la società era stata chiara con me fin dall’inizio sul fatto che bisognava sistemare alcune cose. Abbiamo ottenuto vittorie e trofei che ci ripagano del lavoro fatto”.

“Arnautovic aveva preso un colpo contro il Cagliari e gli ho chiesto disponibilità e me l’ha data, ma poi ho fatto altre scelte. Dimostra la disponibilità del gruppo e dobbiamo continuare così”.

SKY SPORT

“Bellissima serata contro una squadra fortissima, che ha fatto due grandi partite, ma che ha incontrato una squadra che voleva a tutti i costi la qualificazione. Abbiamo fatto due partite di grande sacrificio perché solo così puoi battere il Bayern Monaco”.

“Abbiamo avuto lucidità. Abbiamo preso gol con Mkhitaryan a terra con le mani in testa e pensavamo si fermasse il gioco, ma hanno continuato giustamente. Siamo rimasti lucidi e in partita e abbiamo ribaltato la gara. Poi il Bayern ha alzato l’intensità e siamo stati lucidi”.

“L’ammonizione finale è stata per me? No no era per Dimarco, fortunatamente non ha coinvolto me e Bastoni”.

“Bisogna sempre calcolare chi si ha di fronte, sono difficili da affrontare. Sapevamo ci sarebbero state difficoltà, ma siamo contentissimi e andiamo avanti con grandissimo orgoglio, spaendo che la nostra corsa deve continuare, recuperando anche qualche giocatore che ci manca”