Dumfries-Hakimi, frecce che si somigliano, ma a velocità diverse

Giocatori differenti ma anche piuttosto simili

Prima di tutto la velocità. Se si vuole cavalcare l'onda delle Olimpiadi, Achraf è uno scattista puro, un centometrista, mentre Denzel è quasi un mezzofondista, o perlomeno un velocista più adatto alle medie distanze. Fattore che sicuramente, soprattutto in fase di ripartenza, farà la differenza, ma l' Inter , per quanto "più lenta" è caduta in piedi. Se Hakimi infatti era in grado di raggiungere i 34 chilometri orari abbondanti di velocità di punta, Dumfries agli europei ha sfiorato i 33, non proprio una tartaruga nemmeno lui quindi. Dal punto di vista dello stile di gioco però sono piuttosto simili.

Dumfries, da buon "diesel" spesso sembra in affanno sul primo controllo, dove si allunga la palla, ma è quasi sempre in grado di recuperare con le sue lunghe leve e rimediare al primo errore. Come Hakimi arriva in Italia con l'etichetta di essere bravo a spingere e meno a difendere. Starà al neo tecnico l'impresa, riuscita a Conte con Hakimi, di sgrezzarlo e renderlo anche un signor difensore. Una cosa però è certa: il neo acquisto non sarà come l'ex numero 2 nerazzurro, ma l'Inter si è messa in casa un grande esterno a prezzo di saldo.