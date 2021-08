Inter, da settimana prossima priorità ai rinnovi dei big

La dirigenza vuole blindare i propri gioielli

Il primo della lista è sicuramente quello di Marcelo Brozovic. Il motore dell'Inter di Conte è giudicato fondamentale anche dal neo tecnico Simone Inzaghi, che lo vuole al centro del progetto. Il centrocampista croato, in scadenza nel 2022 e a Milano dal 2015, si trova bene in nerazzurro e vuole continuare la sua avventura all'Inter. Tuttavia vuole gli venga riconosciuto quanto fatto sinora. Percepisce 4,2 milioni all'anno e vorrebbe salire a 5,5, anche se i ritardi nelle trattative lo starebbero innervosendo. Brozovic vuole l'Inter, ma tra 4 mesi potrà firmare con altri club e non è escluso che, senza un accordo con Suning, decida di fare come Perisic e di svincolarsi a 0 il prossimo giugno. Ecco perché bloccarlo e accontentarlo è la priorità della dirigenza.