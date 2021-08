Mercato – Nainggolan shock: torna in Belgio! Accordo con l’Anversa

Il centrocampista a sorpresa può lasciare l'Italia nelle prossime ore

Clamoroso quanto successo nelle ultime ore per Radja Nainggolan, che diventerà presto un nuovo calciatore dell'Anversa. Salta dunque l'affare con il Cagliari che per settimane aveva riassaporato il ritorno del Ninja in Sardegna, cercando di accelerare le pratiche dopo la rescissione di contratto con l'Inter. In maniera del tutto inaspettata, però, il centrocampista belga tornerà in Belgio, in quello che è il suo paese natale.