Serena su Dzeko e Lautaro:”Mi ricordano me e Diaz, ma la coppia con Lukaku…”

"La LuLa era un'altra cosa"

Aldo Serena , ex grande bomber dell 'Inter di fine anni '80, nonché protagonista dello Scudetto dei record con Trapattoni in panchina, ha parlato a Tuttosport della situazione dell'attacco nerazzurro dopo la dolorosa cessione del proprio faro, Romelu Lukaku .

Serena ha dichiarato: "Separare una coppia affiatata come la LuLa di Lukaku e Lautaro credo sia un delitto. Si intendevano alla perfezione e avevano prospettive incredibili sul lungo periodo. Per me è una mazzata, era un meccanismo perfetto che non andava assolutamente toccato. Il modo di giocare per forza di cose cambierà, ora sarà più difficile per l'Inter chiudere le partite dopo il vantaggio, avendo perso la velocità di Lukaku e Hakimi. Dzeko favorisce gli inserimenti dei centrocampisti: il baricentro dovrà alzarsi e tutta la squadra dovrà supportare i due attaccanti".