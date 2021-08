Salvatores su Zhang: “Se hai una Ferrari ma non i soldi per la benzina, vendi l’auto”

"Deluso anche da Lukaku"

Il noto regista, Gabriele Salvatores, grande tifoso interista, ha parlato ai microfoni di TMW della dolorosa cessione di Romelu Lukaku al Chelsea: "Come dissi al mio amico e giornalista Beppe Severgnini, a Zhang direi "Se hai i soldi per comprarti una Ferrari, ma non per la benzina, allora non cedi il motore della macchina, ma vendi l'auto perché evidentemente non te la puoi permettere". L'addio di Lukaku fa male, anche se Dzeko, pur non essendo la stessa cosa, è un ottimo giocatore. Romelu mi piaceva, ma mi ha deluso, aveva già deciso di andarsene quando ha lasciato Conte. Ormai le bandiere, i giocatori attaccati alla maglia, non esistono più. Sarà dura per lo Scudetto, ma ci proveremo comunque".