Emergenza attacco e CESSIONE pesante: 90 milioni per Thuram

Durante la sosta che sta per volgere al termine, in quella che è stata l’ultima pausa Nazionali del 2024, si è parlato tanto di calciomercato anche alla luce di quello che è stato il rendimento nei primi mesi di questa stagione. Così, nel contenuto odierno realizzato sul canale Youtube di Passione Inter, è stato tracciato un primissimo bilancio di questi primi mesi sull’Inter.

Per quanto riguarda i giudizi sugli attaccanti di Simone Inzaghi, senza grosse sorprese è stato indicato Marcus Thuram come miglior interista di questo avvio. Il centravanti francese è l’attuale miglior marcatore dell’Inter in questa stagione, nonostante non vada a segno in campionato dallo scorso 5 ottobre. L’ultimo periodo non è stato per lui certo brillantissimo, ma rispetto agli altri colleghi è stato senz’altro il più positivo.

Rimandato ogni giudizio, invece, su Lautaro Martinez. L’argentino ha dalla sua non poche attenuanti: arrivato ad Appiano Gentile ad una settimana dall’inizio del campionato a causa dell’impegno prolungato in Coppa America, si è subito fatto male dopo pochi allenamenti. Ad oggi, sebbene qualche lampo visto tra campionato e Champions League, non ha ancora raggiunto la migliore condizione fisica.

Da rivedere anche Mehdi Taremi, unico volto nuovo in attacco. Partito benissimo in pre-campionato, l’iraniano si è poi sciolto alle spalle della titolarissima ThuLa. Qualche buona prestazione in Champions e poco più, ma soprattutto ancora a secco in campionato nei 232 minuti disputati. Votati come flop sia Arnautovic che Correa: entrambi hanno avuto pochissimo spazio e non hanno inciso quando sono stati mandati in campo.

Per completare la riflessione sugli attaccanti dell’Inter, avanziamo alcuni possibili scenari di fine stagione. Come sappiamo, proprio Arnautovic e Correa andranno via per la scadenza dei rispettivi contratti con il club nerazzurro. Al loro posto, dunque, arriverà sicuramente un nuovo centravanti per completare il reparto con quattro interpreti per Inzaghi.

Nonostante l’Inter non abbia necessità di cedere i propri big, chi rischia di poter partire davanti ad un’offerta spropositata è Marcus Thuram. Sul francese pesa la clausola da circa 90 milioni di euro che potrebbe portarlo via da un momento all’altro, dietro l’interesse di Paris Saint Germain e di club della Premier League. Per il club nerazzurro viene giustamente considerato incedibile al pari di Lautaro Martinez per la sua importanza nel reparto avanzato, ma di fronte a proposte superiori ad 80 milioni – anche in virtù di quanto già spiegato – inevitabilmente verranno fatte delle riflessioni da parte di tutti.