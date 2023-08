Serve il giusto mix di giovani ed esperti, ha detto l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta nel corso della sua ultima intervista su Radio Serie A. Un concetto espresso più volte durante un’estate in cui la dirigenza nerazzurra ha dovuto gestire un mercato non semplice con l’esigenza di ridurre il costo della squadra, mantenerla competitiva e ringiovanirla. Su quest’ultimo punto gli uomini mercato interisti erano partiti molto bene con tanti big in là con gli anni in uscita sostituiti da profili decisamente più giovani. Il passare del tempo poi ha portato ad una serie di arrivi più esperti, in una sorta di controtendenza. Ma come sta procedendo davvero il processo di ‘ringiovanimento dell’Inter’?

Prendendo in considerazione solo i calciatori che hanno fatto parte attiva del progetto Inzaghi nella scorsa stagione, ecco l’elenco dei calciatori della rosa 2022/2023 che hanno salutato durante questo mercato e la relativa età: Onana (26 anni), Handanovic (37), Cordaz (39), Skriniar (27), D’Ambrosio (33), Gosens (27), Bellanova (22), Brozovic (29), Gagliardini (28), Lukaku (29), Dzeko (36).

Al loro posto, ecco i nuovi arrivati: Audero (26), Sommer (34), Di Gennaro (29), Bisseck (22), Frattesi (23), Sensi (28)*, Cuadrado (35), Carlos Augusto (24), Thuram (26), Arnautovic (34).

*rientra dal prestito

Ai blocchi di partenza della stagione 2022/2023 l’Inter si è presentata con un’età media pari a 28,65 anni così composta:

Età media portieri: 34 anni

Età media difensori: 29,83

Età media centrocampisti: 26,2

Età media attaccanti: 29

Per la stagione 2023/2024, in attesa di completare le ultime operazioni di mercato, l’Inter è pronta a prendere il via con un’età media complessiva di 28,23 anni (dato calcolato escludendo giovani in uscita come Salcedo e Agoume che avrebbero abbassato la media e obiettivi di mercato non ancora ufficializzati), dunque leggermente ringiovanita nel complesso.

Questa la suddivisione per reparto:

Età media portieri: 29,67 anni

Età media difensori: 29

Età media centrocampisti: 27,2

Età media attaccanti: 28,75

Mediamente, dunque, tutti i reparti sono stati ringiovaniti ad eccezione del centrocampo dove ad incidere, oltre all’anno in più di tutti i giocatori presenti anche l’anno scorso, è l’arrivo del 35enne Cuadrado.

Con l’arrivo a questo punto probabile del classe ’96 Pavard, però, l’età media della squadra ne risentirebbe di nuovo in maniera positiva. L’età media della difesa scenderebbe a 28,67 mentre quella della squadra a 28,17.

Le cose però possono cambiare nettamente se a prendere il posto del possibile partente Joaquin Correa sarà effettivamente Alexis Sanchez, 34 anni già compiuti. In quel caso l’attacco salirebbe a 30 anni di media e la rosa tornerebbe complessivamente a 28,39. Comunque più bassa di un anno fa, ma non drasticamente.

Al momento, secondo Transfermarkt, l’Inter rimane la squadra con l’età media più alta di tutta la Serie A. Va detto che le rose prese in considerazione dal portale includono anche tanti giocatori, spesso giovani, che le varie società di Serie A gireranno ad altri club o comunque impiegheranno poco. Per questo nella nostra analisi sull’Inter non abbiamo conteggiato giovani come Akinsanmiro, Stankovic, Stabile e non solo, che si sono visti in pre-campionato ma difficilmente saranno elementi di primo piano per Inzaghi quest’anno.