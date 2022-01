ANALISI – Gosens-Inter: è vero che gli ex Atalanta floppano lontano da Bergamo?

1 di 11 GLI EX ATALANTA FLOPPANO SENZA GASPERINI?

Gosens all'Inter. Un fulmine a ciel sereno che si è scatenato sul mondo nerazzurro nelle ultime ore. Si tratta, senza dubbio, di un colpo importante: Gosens è da molte stagioni uno degli esterni più forti del panorama europeo. Sorge, però, soltanto un dubbio: e se dovesse floppare come tanti suoi ex compagni una volta lontani da Gasperini?