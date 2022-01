Mercato – Emergenza portiere per il Bordeaux: chiesto Onana in prestito fino a giugno

Tentativo anche per Radu, respinto al mittente

E' emergenza portiere per il Bordeaux , e la soluzione all'infortunio dell'estremo difensore Benoit Costil - scrive oggi La Gazzetta dello Sport - potrebbe passare dall' Inter : è infatti in casa del club meneghino che i Girondini avrebbero individuato le soluzioni-tampone per coprire l'assenza del portiere titolare e capitano della propria squadra. In particolare, una prima soluzione riguarderebbe un portiere già presente nella rosa di Simone Inzaghi e un'altra riguarda un profilo che, invece, della rosa nerazzurra deve ancora entrare a far parte.

Il primo tentativo del Bordeaux, infatti, è stato con Ionut Radu: un tentativo respinto al mittente dai nerazzurri, che non vogliono privarsi di quello che è a tutti gli effetti il vice-Handanovic che l'Inter intende mantenere per tutta la stagione. Il secondo tentativo è quello più interessante: il Bordeaux avrebbe chiesto il prestito sino a fine stagione di André Onana, portiere ufficialmente di proprietà dell'Ajax, ma che dalla prossima stagione approderà a Milano in coabitazione con Samir Handanovic. Per Onana - ormai bloccato ad Amsterdam - sarebbe una buona possibilità per rimettersi in gioco prima di cominciare l'avventura con i nerazzurri.