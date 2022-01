Gosens all’Inter: si chiude entro domani, le cifre dell’accordo

L'esterno tedesco si sottoporrà a delle visite mediche accurate

Gosens all'Inter, la fumata bianca è in arrivo. L'affare tra il club nerazzurro e l'Atalanta si dovrebbe chiudere entro la giornata di domani. Si tratta di una trattativa lampo: tutto è nato con il via libera di Zhang, un paio di giorni fa, nella video call con la dirigenza e Inzaghi.