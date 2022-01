VIDEO – PLAYER TRADING: cos’è, come funziona e perché è il futuro del Calciomercato

Approfondiamo il tema con Stefano Perna (ds e scout)

Cos'è il player trading? Come funziona e che cosa significa per il calciomercato, non solo dell'Inter? Dopo le dichiarazioni dell'amministratore delegato dell'Inter Marotta che ha parlato di player trading per rendere sostenibile e vincente il futuro dell'Inter, approfondiamo con Stefano Perna, direttore sportivo, scout e imprenditore, il tema. Questo è il primo di due contenuti con Stefano.