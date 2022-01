VIDEO – Gosens-Inter, Vlahovic Juventus, esplode il calciomercato – INTER NEWS

Torna l'appuntamento delle 19.30 sui canali di Passione Inter

Torna puntuale l'appuntamento con la diretta sui canali di Passione Inter alle 19.30. Le ultime ore sono state in ampia parte caratterizzate dai movimenti di calciomercato e dalle strategie sul fronte trasferimenti di varie squadre. Non solo l'imminente binomio Vlahovic-Juventus: a muoversi è stata anche l'Inter, che nelle ultime ore pare aver accelerato sul fronte Gosens. Saranno giorni caldissimi, anche in considerazione della pausa per le Nazionali che lascia il tempo ai club di organizzare le ultime ore di mercato. Seguici e commenta con noi tutte le notizie di casa Inter!