OCCHI SULL’AVVERSARIO – Guida all’Hellas Verona: tutto quello che c’è da sapere sulla squadra di Juric

Dopo i due pareggi consecutivi rimediati contro Napoli e Spezia, l'Inter di Antonio Conte deve assolutamente tornare alla vittoria per mantenere il distacco dalle inseguitrici e non riaprire il discorso Scudetto. Ad attendere i nerazzurri, dunque, la gara di domani contro l'Hellas Verona, la squadra rivelazione dello scorso anno che con un cammino fatto di alti e bassi è riuscita a confermarsi anche quest'anno in una posizione di metà classifica in Serie A. In attesa del fischio d'inizio, ecco tutto quello che c'è da sapere sulla squadra guidata da Ivan Juric.