GdS – Conte, presto faccia a faccia con Zhang. Non punta all’addio, ma vuole chiarezza

Nella conferenza stampa di ieri il tecnico ha chiesto risposte sul futuro

L'edizione odierna de La Gazzetta Sportiva ha provato a far luce sulle sue dichiarazioni, evidenziando come Conte abbia bisogno di certezze. L'allenatore vuole capire cosa c'è all'orizzonte, pretendendo chiarezza sia nella comunicazione che negli obiettivi.

Il quotidiano rosa afferma che "Conte non parla così perché vuole andarsene". L'obiettivo del tecnico è evitare di vivere un altro campionato provando a fare tutto il possibile per tenere uniti i calciatori nonostante gli stipendi rinviati e difficoltà societarie. Un discorso che sarà messo sul tavolo nel faccia a faccia con Steven Zhang, atteso in Italia entro venerdì.