Inter-Verona, le probabili formazioni: Eriksen vince il ballottaggio, Conte con i titolarissimi

La sfida è in programma al Meazza alle ore 15

Nessuna distrazione è concessa: lo scudetto è ormai ad un passo, e l'Inter dovrà dare il massimo in queste ultime partite per blindare quell'obiettivo costruito con tenacia nel corso della stagione. Per questo motivo Antonio Conte si affiderà ancora una volta ai suoi fedelissimi per la partita in programma oggi pomeriggio al Meazza contro l'ostico Hellas Verona di Ivan Juric.