Inter-Pergolettese, il retroscena: Inzaghi carica il suo Capitano

L’Inter ieri ha disputato la sua seconda amichevole stagionale, affrontando la Pergolettese. Match terminato 10-0 dove ha brillato sicuramente il nuovo Capitano nerazzurro, Lautaro Martinez. L’argentino entrato al 46′ ha realizzato 4 gol. Due dei quali sono arrivati da calcio di rigore, dove il Toro non è mai stato impeccabile. Al 92′ Acerbi conquista il secondo calcio di rigore e si sente Simone Inzaghi gridare: “Dai Lauti, tira su!”. Lautaro cambia lato rispetto al primo rigore ma è un tiro fortissimo rasoterra e imprendibile per chiunque.

Una prova del fatto che lo status di Lautaro Martinez all’interno del mondo Inter è cambiato. La vittoria del Mondiale ha sicuramente aggiunto qualcosa all’argentino che nell’ultimo periodo è diventato sempre più leader. Complici diverse situazioni, ma l’attaccante non si è mai tirato indietro, anzi. Motivo per cui quella fascia ora gli appartiene, gli spetta di diritto quasi. I rigori per ora li batte lui, nel corso della stagione Inzaghi ha comunque a disposizione diversi rigoristi. Ciò che è sicuro è che il Toro è già carico.