L’Inter non molla Samardzic: ipotesi contropartita

Lazar Samardzic rimane un obiettivo per l’Inter. Marotta e Ausilio vorrebbero regalare a Inzaghi l’ultima pedina per completare un centrocampo di primissimo livello. Come riporta Sportitalia, il club lo ritiene una priorità e la dirigenza sta lavorando sottotraccia per il fantasista dell’Udinese. L’obiettivo è capire se c’è un margine per l’inserimento di alcune contropartite, come Sebastiano Esposito. L’attaccante è andato a segno due volte nelle prime due amichevoli estive. L’operazione non è semplice ma i nerazzurri non mollano il classe 2002.