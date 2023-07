La priorità ora è il nuovo portiere, con le trattative per Yann Sommer che procedono anche in queste ore. Il tempo però corre anche per completare l’attacco, dove alle spalle di Lautaro Martinez e Thuram c’è un Correa possibile partente e una lacuna da colmare. I lavori in casa Inter procedono su più tavoli alla ricerca dell’attaccante giusto, ma le gerarchie degli obiettivi a questo punto sembrano abbastanza delineate.

Folarin Balogun, emerge da più parti, sarebbe il primo nome nella lista della spesa interista. Secondo Sport Mediaset un intermediario che sta lavorando all’affare è volato a New York per discutere con l’Arsenal del trasferimento del classe 2001 per il quale i dirigenti nerazzurri potrebbero spendere 35 milioni di euro. Resta aperta la pista Alvaro Morata, gradito al tecnico Inzaghi, per il quale secondo il Corriere dello Sport l’Atletico Madrid starebbe aprendo ad un abbassamento delle pretese, scendendo attorno ai 16/17 milioni di euro rispetto ai 21 della clausola rescissoria. Conferme dal quotidiano La Repubblica, che come sostiene anche La Gazzetta dello Sport accenna a dei segnali da parte di Lukaku per riaprire l’ipotesi di un ritorno, ma l’Inter è categorica al momento e chiude al belga.

Restano indietro altre piste come Nzola, Zapata, Beta e Taremi. Molto dipenderà anche dall’eventuale cessione di Correa che può decollare nella seconda parte dell’estate.