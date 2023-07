Riecco Lukaku. Nel giorno in cui tornano ad emergere con ancor più forza le indiscrezioni secondo le quali starebbe cercando di riaprire i contatti con l’Inter per un clamoroso ritorno, l’attaccante belga ha rotto il silenzio con un messaggio criptico su Instagram: “Quando l’odio non funziona, iniziano a dire bugie” il testo scritto dal giocatore. Ma quali sono le “bugie” a cui si riferisce? I retroscena sulla madre che lo ha convinto a trattare con altri club o del suo pentimento e la volontà di riallacciare i contatti con l’Inter?