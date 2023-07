Salutato André Onana l’Inter sta cercando di mettere a disposizione di Simone Inzaghi il nuovo portiere titolare con Yann Sommer che rimane l’obiettivo principale. La dirigenza nerazzurra anche in queste ore sta portando avanti i contatti con il Bayern Monaco senza però raggiungere la fumata bianca. Tanto che in Germania l’emittente Sky Sport fa il punto della situazione sui portieri della società bavarese e racconta che lo svizzero è in partenza con il resto dei compagni per la tournée giapponese (dove sarà presente anche l’Inter). Nel frattempo però Manuel Neuer sta facendo progressi dopo l’infortunio e questo potrebbe allentare le resistenze del Bayern in merito alla cessione di Sommer, anche se il portiere tedesco salterà sicuramente la prima giornata di campionato. Si attendono sviluppi in tempi brevi con l’Inter che vuole chiudere l’acquisto di Sommer ma prova a trattare al ribasso rispetto ai 6 milioni di euro richiesti.