Bisseck è stato il primo innesto del reparto difensivo dell’Inter, che però cerca anche un altro nome. Gli addii di D’Ambrosio e Skriniar richiedono un altro intervento. Da settimane, si parla di Merih Demiral, ma i nerazzurri sembrano essere interessati a un altro difensore dell’Atalanta.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Sportiva, l’Inter avrebbe messo gli occhi su Rafael Toloi, in scadenza di contratto nel 2024 con il club bergamasco. Il difensore italo-brasiliano piace perché conosce bene come giocare in una difesa a 3 e, in particolare, da centrale di destra, ruolo che ha ricoperto a lungo con Gasperini. Le prime chiacchierate sono già state effettuate e ora si attende l’offerta ufficiale del club nerazzurro nei prossimi giorni.

L’opinione di Passione Inter

La quasi totalità del budget per gli acquisti è dirottata sull’attaccante, con l’Inter impegnata anche nell’acquisto di 2 portieri. Per questo motivo, il club nerazzurro sembra intenzionato a cercare soluzioni a basso costo per puntellare la rosa. Toloi è un giocatore d’esperienza, anche se a 33 anni, da compiere a ottobre, rallenterebbe ulteriormente il processo di ringiovanimento della rosa.