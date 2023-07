1 di 3

Non ci sarà solo un nuovo capitano nell'Inter 2023/2024. Con il mancato accordo per il ritorno di Romelu Lukaku, ora si apre ufficialmente anche il casting per la designazione del rigorista principale della squadra di Inzaghi, e ovviamente anche dei vice in una gerarchia che dovrà essere stabilita e non lasciata al momento. Nell'ultima stagione in Serie A sono stati 5 i tiri dal dischetto concessi all'Inter: 2 battuti da Lautaro Martinez (1 gol e 1 parato), 1 da Calhanoglu (gol) e 2 da Lukaku (entrambi in gol). Seguendo questo precedente e la fascia da capitano che salvo colpi di scena sarà al braccio del Toro, l'argentino potrebbe partire favorito nelle gerarchie dei rigoristi. Considerando che il rigore è anche molto una questione mentale e di leadership. Ma è la scelta migliore? Diamo un'occhiata ai numeri.