Cuadrado all’Inter dovrà scontare due turni di squalifica

Juan Cuadrado è pronto a diventare un nuovo calciatore dell’Inter. A pochi mesi dal finale rovente della gara di Coppa Italia in cui portò all’espulsione di Lukaku e litigò con Handanovic (e non solo), il colombiano ex Juventus sta per vestirsi di nerazzurro a parametro zero. E proprio quella notte di pochi mesi fa avrà degli strascichi anche sulla prossima stagione interista del Panita. Cuadrado, infatti, era stato espulso e gli sono state comminate due giornate di squalifica che dovrà scontare quest’anno in Coppa Italia: l’ottavo di finale, dunque, e l’eventuale quarto di finale in caso di passaggio del turno.