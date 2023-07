Colpo di scena improvviso per l’Inter che nelle ore caldissime del caso Lukaku batte un colpo in entrata a sorpresa. Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio la dirigenza nerazzurra ha raggiunto l’accordo con Juan Cuadrado, svincolato dopo la scadenza del contratto con la Juventus. Classe ’88, l’esterno colombiano firmerà un contratto di un anno e prenderà il posto di Bellanova, non riscattato dal Cagliari. Al giocatore dovrebbero andare circa 2,5 milioni di euro netti.