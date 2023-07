Con un blitz a sorpresa nella serata di ieri, l’Inter ha finalizzato l’ingaggio di Juan Cuadrado, ex giocatore della Juventus, il cui rapporto con il popolo nerazzurro non è esattamente idilliaco. Tant’è: Marotta e Ausilio hanno trovato l’accordo con il giocatore, sostenuti anche da Inzaghi.

Quest’ultimo, infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, l’allenatore interista avrebbe grande ammirazione per l’esterno colombiano, considerato dal punto di vista tecnico l’elemento perfetto per esaltare il suo 3-5-2. Per questo motivo avrebbe spinto per l’acquisto di Cuadrado, venendo accontentato dalla società.

L’Inter, d’altronde, era alla ricerca di un esterno destro da affiancare a Dumfries, dopo l’addio di Bellanova e l’ormai passaggio di Darmian nel pacchetto dei difensori centrali.

L’opinione di Passione Inter

Difficile scindere il lato emotivo da quello tecnico nell’operazione Cuadrado. Per il popolo nerazzurro il colombiano è stato la “juventinità” incarnata per molti anni e vederlo ora vestire la maglia dell’Inter potrebbe essere difficile da accettare. Poi, però, c’è il campo, l’unica questione che davvero conta: se il colombiano ha ancora un’altra stagione ad alti livelli a 35 anni, allora potrebbe essere un colpaccio. D’altronde, parliamo di uno dei migliori esterni destri della Serie A degli ultimi anni.