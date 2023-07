Fabbian rinnova con l’Inter: ora cinque squadre su di lui

Giovanni Fabbian sarà ancora un giocatore dell’Inter. Il centrocampista classe 2003, prodotto della Primavera, ha rinnovato il proprio contratto fino al 2028, per altri 5 anni in nerazzurro. Fabbian viene da un anno in prestito alla Reggina di Pippo Inzaghi in Serie B, dove ha collezionato 8 reti e 1 assist in 36 partite disputate.

L’Intenzione del club è quella di girarlo nuovamente in prestito, e sul giocatore c’è l’interesse di cinque squadre di Serie A. Si tratta delle neo promosse Frosinone e Genoa, ma anche di Lecce, Torino e Bologna.

L’opinione di Passione Inter

Il giovane centrocampista è sicuramente un prospetto interessante. I numeri in Serie B alla prima stagione tra i professionisti parlano chiaro. Rinnovare il contratto di Fabbian non era certo in dubbio, cosa fare con lui invece era un’altra questione. Alla rosa di Inzaghi a livello numerico manca un sesto centrocampista. Il classe 2003 poteva rappresentare un’ipotesi. Nel reparto però c’è già Kristjan Asllani, più vecchio di un solo anno. Quest’anno all’albanese verrà dato più spazio dopo la partenza di Brozovic, per cui l’ultimo slot vuole essere riempito diversamente.