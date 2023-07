PRO e CONTRO dell’arrivo di Morata all’Inter

1 di 3

MORATA AI RAGGI X

Con la notizia dell’uscita dell’Inter dalla trattativa per Romelu Lukaku, sono diversi i nomi usciti nelle ultime ore per prendere il suo posto. Tra questi c’è Alvaro Morata, profilo che conosce benissimo la Serie A. Lo spagnolo di proprietà dell’Atletico Madrid è sul mercato e potrebbe essere un’ipotesi per completare il reparto offensivo.

Vanno considerate le caratteristiche tecniche ed economiche di questo eventuale trasferimento e dunque qui analizzeremo i pro e i contro di Alvaro Morata all’Inter.