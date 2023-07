Demiral, niente ritiro con l’Atalanta: Inter alla finestra

Il calciomercato dell’Inter ha già regalato qualche colpo, ma i ruoli da sistemare sono diversi. Primo su tutti in questo momento è l’attaccante, con la telenovela Lukaku che si spera sia ora conclusa definitivamente.

Non va però dimenticata un’altra vera e propria esigenza dei nerazzurri, ovvero un difensore in grado di giocare nella difesa a 3 di Inzaghi. Uno dei profili più vicini all’Inter è quello di Merih Demiral, di proprietà dell’Atalanta. Il turco ha rotto con Gasperini che lo ha escluso dal ritiro precampionato dei bergamaschi. Motivo per cui sono alte le possibilità che parta quest’estate.

Come riporta Fabrizio Romano, il giocatore è aperto ad una nuova esperienza, purché si tratti di un club importante, come l’Inter. I nerazzurri sono ancora interessati al 25enne ex Juventus ma al momento hanno altre priorità.

L’opinione di Passione Inter

Demiral rappresenta un’opzione interessante per completare il reparto difensivo, essendo già abituato alla difesa a tre oltre che al Campionato. L’ultima stagione, complice la rottura con Gasperini, ha giocato meno del solito e assieme all’esclusione dal ritiro, sono due fattori che potrebbero far abbassare il costo del cartellino.