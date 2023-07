D’Ambrosio: “Volevo finire la carriera all’Inter, non è stato possibile”

Danilo D’Ambrosio non è più un giocatore dell’Inter da alcune settimane, ma sembra essere ancora molto legato al mondo nerazzurro, tanto che nella giornata di ieri ha partecipato alla festa della Curva Nord. Nel corso della serata è stato intervistato da Sport Mediaset e ha parlato del suo addio.

Queste le sue parole:

“Mi spiace che sia finita. Io non porto rancore, non porto rabbia. Come ho scritto avrei desiderato terminare la mia carriera all’Inter, ma questo non è stato possibile. Però come ho detto prima non provo rancore. Sto vedendo nascere un Inter diversa, ma con i giocatori che già ci sono, Barella, Lautaro, De Vrij, lo zoccolo duro c’è. Sono sicuro faranno sentire il senso di appartenenza ai nuovi arrivati”.