Termometro molto caldo in casa Inter dopo il caso Lukaku e con l’arrivo imminente di Cuadrado che ha fatto scatenare la rivolta dei tifosi interisti, non solo sui social. Perché nel pomeriggio di oggi un gruppo di sostenitori nerazzurri si è riunito sotto la sede del club in Viale della Liberazione, originariamente per manifestare il proprio dissenso nei confronti di questa operazione di mercato. La contestazione però poi è rientrata senza problemi. Secondo La Gazzetta dello Sport i sostenitori hanno avuto un breve meeting con il responsabile dei rapporti tra club e tifosi, dopo pochi secondi hanno accettato le spiegazioni e deciso di non esporre uno striscione che era stato preparato. GUARDA IL VIDEO

🎥 #Inter – Rientra la protesta dei tifosi nerazzurri e del tifo organizzato: presidio sotto la sede di Viale della Liberazione per manifestare il proprio dissenso contro l’arrivo dell’ex #Juve #Cuadrado, ma alla fine nessuna contestazione 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/7dVMr7WWbX — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 17, 2023