L’Inter fa sul serio per Alvaro Morata, che nelle ultime ore sembra essere diventato il favorito per coprire il ruolo di attaccante lasciato scoperto da Lukaku. Lo spagnolo piace alla dirigenza nerazzurra e a Inzaghi (vorrebbe una punta fisica già pronta per la Serie A), che ha avviato i contatti con l’Atletico Madrid e il suo agente.

Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche il gradimento del giocatore. Il sì di Morata, pertanto, potrebbe facilitare l’operazione dell’Inter, che sembra aver superato la Roma, dopo che nell’incontro di ieri il diretto sportivo giallorosso, Tiago Pinto, avrebbe chiesto allo spagnolo di aspettare. Il giocatore, poi, preferirebbe i nerazzurri per una questione di ambizioni, legate anche alla presenza in Champions League.

Tuttavia, c’è ancora da convincere l’Atletico Madrid, che per ora non fa sconti e continuerebbe a chiedere i 20 milioni di euro della clausola rescissoria, non menzionando una possibile riduzione della clausola dovuta al rinnovo. Inoltre, a pesare su Morata c’è l’assenza del Decreto Crescita, che renderebbe il suo costo lordo molto pesante.

L’Inter, che ha i soldi risparmiati per Lukaku da investire, dovrebbe incontrare il suo agente e prepare una prima offerta da 15 milioni al club spagnolo. Da capire se i Colchoneros rimarranno irremovibili o meno sulle proprie condizioni.

L’opinione di Passione Inter

Morata, senza troppi giri di parole, sarebbe la scelta più conservativa per l’Inter sotto diversi punti di vista. Un giocatore di cui è già noto il potenziale in Serie A e che, in teoria, potrebbe permettere un investimento più contenuto (per i nerazzurri il risparmio non può mai essere sottovalutato). Tuttavia, se c’è anche il benestare di Inzaghi, è chiaro che ci sia la convinzione di poter raggiungere gli obiettivi stabiliti (lo Scudetto) con l’aggiunta dell’attaccante spagnolo.