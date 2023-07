Manca solo l’ufficialità per l’addio di Onana all’Inter, ma i nerazzurri stanno già guardando al futuro della porta. E hanno abbastanza fretta. Simone Inzaghi, infatti, vuole un portiere prima dell’inizio della tournée in Giappone, il 23 luglio. Lo riportano La Gazzetta dello Sport e Gianluca Di Marzio.

Secondo entrambi, allora, l’Inter è pronta ad accelerare per finalizzare l’acquisto di Yann Sommer. Per Di Marzio, infatti, il portiere elvetico è la priorità rispetto a Anatolij Trubin, per il quale sarà possibile trattare con più calma, viste anche le pretese dello Shakhtar Donetsk.

Con il Bayern Monaco, invece, i rapporti sono buoni: l’Inter vorrebbe uno sconto rispetto ai 6 milioni di euro della clausola rescissoria, ma è disposta a pagarla per intero se la situazione non dovesse risolversi nel giro di una settimana circa.

In ogni caso, come sottolinea la Rosea, i nerazzurri vogliono anche Trubin: c’è convinzione sulla scelta di avere due potenziali titolari in concorrenza, con il più esperto, Sommer, ad aiutare nella crescita il più giovane, Trubin.

L’opinione di Passione Inter

Sommer è l’acquisto prioritario anche perché, verosimilmente, sarà lui il titolare nelle prime fasi della stagione, per permettere eventualmente a Trubin di ambientarsi al meglio. Non solo, a livello di caratteristiche, lo svizzero è anche più simile a Onana per la sua capacità di amministrare il pallone con i piedi, mantenendo, dunque, un filo minimo di continuità.