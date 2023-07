L’Inter sembra pronta ad accelerare per Alvaro Morata, considerato il giocatore giusto per rinforzare l’attacco. Tuttavia, i nerazzurri sanno che per lo spagnolo c’è la concorrenza della Roma e non vogliono farsi trovare impreparati.

Per questo motivo, come conferma La Gazzetta dello Sport, l’Inter non ha affatto mollato la pista Folarin Balogun. Il suo costo sarebbe superiore, ma per certi versi il profilo dello statunitense sarebbe anche più gradito alla dirigenza, e anche a Inzaghi, perché permetterebbe di dare un aspetto totalmente nuovo all’attacco.

L’Arsenal chiede 47 milioni di euro, una cifra anche superiore a quella di Lukaku, ma si tratterebbe di un investimento per il futuro. Inoltre, come riportato da Sky Sport, i nerazzurri avrebbero già il gradimento del giocatore. Da capire allora eventuali sviluppi nell’intrigata vicenda dell’attacco interista.

L’opinione di Passione Inter

Balogun è un’idea che sicuramente stuzzica di più l’appetito dei tifosi. Al tempo stesso, l’operazione si porta dietro un indice di rischio maggiore. Vista la necessità di tenere sempre un occhio attento sui conti e sul bilancio, una scommessa del genere potrebbe mettere l’Inter in una situazione scomoda, nel caso in cui il risultato tecnico non fosse all’altezza delle aspettative.