Retroscena Cuadrado: ecco il vero motivo per cui arriva all’Inter

Continua a far discutere l’ingaggio ormai certo di Juan Cuadrado da parte dell’Inter. Il colombiano, infatti, non è mai stato un giocatore particolarmente gradito al popolo nerazzurro e ieri, non a caso, c’è stata una piccola contestazione, rientrata in breve tempo. Tuttavia, dietro all’acquisto del colombiano c’è una scelta precisa, che arriva addirittura da Simone Inzaghi.

Secondo quanto racconta La Gazzetta dello Sport, infatti, Cuadrado sarebbe stato una richiesta precisa dello stesso allenatore dell’Inter, oltre che un’opportunità dal punto di vista economico. L’esterno piace a Inzaghi da una vita e un’alternativa a Dumfries era necessaria.

Non solo, c’è anche un altro motivo. Lo stesso Cuadrado, infatti, avrebbe voluto fortemente l’Inter, spingendo con il suo agente per la buona riuscita della trattativa. Non a caso, come racconta Fabrizio Romano, il colombiano avrebbe rifiutato un’offerta di contratto da 8 milioni di euro all’anno dall’Arabia Saudita (all’Inter ne percepirà 2.5) pur di approdare in nerazzurro.

Cuadrado dovrebbe svolgere oggi le visite mediche per poi firmare per un anno con l’Inter.

L’opinione di Passione Inter

Non è difficile da credere che un giocatore con le caratteristiche di Cuadrado possa piacere a Inzaghi, sebbene rimangano alcuni dubbi sulla sua condizione. Noi di Passione Inter abbiamo provato a capire cosa i nerazzurri possono aspettarsi, allo stato attuale, dall’esterno colombiano.

Interessante anche la motivazione di Cuadrado: la volontà di giocare ancora ad alti livelli è stata evidentemente un fattore nella sua scelta e questo potrebbe fornirgli un’ottima predisposizione mentale per fare bene a Milano.