Onana, ora è finita davvero: lascia Appiano e saluta tutti

Finisce l’avventura di André Onana all’Inter. Il portiere camerunense è in procinto di trasferirsi al Manchester United per una cifra da 50 milioni di euro più bonus. Oggi, come riferito da Sky Sport, è arrivato l’addio definitivo al mondo nerazzurro.

Onana, infatti, avrebbe abbandonato stamattina il centro di allenamento dell’Inter ad Appiano Gentile, dopo aver salutato tutti i suoi ormai ex compagni di squadra. Con l’addio dell’estremo difensore, ora l’Inter ha un buco tra i pali da dover colmare al più presto.