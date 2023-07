Arriva la prima uscita dell’Inter in questa stagione. Oggi pomeriggio, alle ore 18.30 gli uomini di Simone Inzaghi affronteranno il primo test stagionale, nell’ormai consueta amichevole contro il Lugano. La partita si svolgerà nel centro sportivo di Appiano Gentile.

Sarà la prima occasione per vedere i nuovi acquisti nerazzurri, sebbene Frattesi e Thuram si siano aggregati solamente ieri al gruppo. Praticamente sicuro, invece, l’impiego di Di Gennaro e Bisseck dal primo minuto. Curiosità anche per il possibile impiego di Fabbian.

Al momento attuale il club nerazzurro non ha ancora comunicato se e come sarà possibile seguire la partita in televisione o in diretta streaming. Secondo fonti raccolte nelle ultime ore, la gara non dovrebbe avere alcuna trasmissione in diretta.