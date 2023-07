Non solo il mercato in entrata, l’Inter lavora anche sul fronte delle cessioni. Tra gli esuberi in casa nerazzurra c’è Valentino Lazaro, rientrato ad Appiano Gentile dopo il prestito al Torino, che ha deciso di non riscattarlo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’esterno austriaco si sta allenando agli ordini di Inzaghi e sarebbe ancora speranzoso di poter rimanere in maglia nerazzurra. Tuttavia, l’idea del club sarebbe quella di venderlo, anche perché Lazaro è entrato nel suo ultimo anno di contratto.

La valutazione dell’Inter sarebbe i 5-6 milioni di euro. Gli agenti del giocatore starebbe sondando il mercato austriaco e tedesco, ma per il momento non sembrano esserci offerte all’orizzonte.

L’opinione di Passione Inter

Lazaro non è mai riuscito a imporsi all’Inter e, dopo diversi prestiti, la sua avventura in nerazzurro sembra ormai destinata mestamente a finire, specie dopo l’arrivo di Cuadrado. L’obiettivo della società è giusto: cercare di incassare quanto possibile da un giocatore in scadenza di contratto.