Darmian: “Stiamo lavorando bene, puntiamo al massimo”

Matteo Darmian ha è stato senza dubbio tra i migliori della passata stagione. Queste le sue parole a Inter TV dopo i primi giorni di ritiro: “Il ritiro sta andando bene, è molto bello aver ripreso. Stiamo lavorando bene e ci stiamo preparando al meglio per questa nuova stagione. Gli obiettivi sono sempre gli stessi, puntiamo al massimo. Quando giochi per un club come l’Inter funziona così. Ciò che conta per me è fare bene con il club, cerco di migliorare ogni giorno. Essere tornato in Nazionale per me rappresenta una nota positiva dello scorso anno. Per adattarmi al nuovo ruolo è servito tanto lavoro, con i compagni è stato anche facile. Io ho cercato sempre di dare il massimo e sono contento sia andata bene”