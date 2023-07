Gosens, l’Inter rifiuta l’offerta del Wolfsburg: la situazione

Robin Gosens non sa ancora con certezza dove giocherà la prossima stagione. L’Inter è disposta a valutare offerte per l’esterno tedesco. Non va però dimenticato che è stato pagato poco meno di 28 milioni neanche due anni fa. Motivo per cui la società accetterà solo le offerte che non farebbero registrare una minusvalenza.

L’esterno sinistro piace molto in Germania, su di lui ci sono infatti Wolfsburg e Union Berlino. I primi sono il club più interessato. Come riporta Sky Deutschland i tedeschi hanno presentato un’offerta di prestito con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni. Cifra ritenuta troppo bassa dall’Inter che vorrebbe incassarne minimo 18.

L’Union Berlino ha invece deciso di tirarsi fuori dalla trattativa, proprio per i costi del giocatore. Il futuro di Gosens sarà dunque tra l’Inter e il Wolfsburg, nel caso in cui i tedeschi alzassero la propria offerta. Al momento rimane tra gli uomini di Inzaghi che ieri nell’amichevole contro la Pergolettese lo ha fatto partire dal primo minuto.

L’opinione di Passione Inter

Robin Gosens è sul mercato e il motivo è semplice. Giocatore pagato tanto, con uno stipendio importante, circa 3 milioni a stagione, che non ha reso come ci si aspettava. Il tedesco è arrivato per fare il titolare e prendere quindi il posto di Perisic. Il caso ha voluto che si è finalmente puntato su Dimarco che ha dimostrato di essere tra i migliori nel suo ruolo in Italia. Dunque i costi di Gosens sono troppo elevati per fare la riserva. La società è disposta a cederlo si ma solo davanti alla giusta offerta. In caso contrario resterà a Milano.