Cosa CAMBIA all’Inter con il ritorno di Sanchez al posto di Correa

Finalizzato l’acquisto di Pavard, l’ultimo colpo di mercato in casa Inter potrebbe essere in attacco. La dirigenza, infatti, sta cercando di cedere Joaquin Correa e avrebbero già individuato il sostituto: Alexis Sanchez. Il cileno stesso sarebbe molto desideroso di tornare a vestire i colori nerazzurri.

L’avventura di Correa all’Inter è stata fin qui molto negativa e ormai tutto l’ambiente sembra aver perso fiducia nei suoi confronti. Anche lo stesso Inzaghi, che lo ha lasciato in panchina contro il Monza. Il suo addio, pertanto, sembra essere la scelta più naturale. Tuttavia, la domanda che sorge spontanea è: cosa cambia nell’attacco nerazzurro con il ritorno di Sanchez?

Dal punto di vista motivazionale potrebbe essere come passare dalla notte al giorno. Il carattere indolente del Tucu, con quel ritmo ciondolante e compassato in mezzo al campo, sarebbe sostituito dal fervore e dall’elettricità del Nino Maravilla, quasi sempre una scheggia impazzita nelle sue apparizioni, specie se utilizzato a gara in corso.

Dal punto di vista agonistico, pertanto, ci sarebbe un bello step in avanti, che potrebbe ripercuotersi anche sui compagni di reparto. Sanchez ha una personalità molto forte e non ha certo intenzione di tornare all’Inter per fare la riserva. Il cileno è pronto a contendersi il posto con gli altri attaccanti ogni domenica, alzando il livello della competizione interna. Un fattore che non può far felice Inzaghi, alla ricerca di questo tipo di motivazioni per i suoi ragazzi.

Dal punto di vista tecnico la differenza è relativa. Le qualità migliori di Sanchez sono all’incirca le stesse che l’Inter sperava di trovare in Correa: fantasia, rottura degli schemi e capacità di inventare una giocata dal nulla. Il Tucu si è dimostrato sempre più piatto e grigio con il passare dei mesi, mentre, al Marsiglia, Sanchez ha vissuto una delle sue migliori stagioni degli ultimi anni. Anche sotto il profilo realizzativo.

Le incognite su Sanchez non mancano (età, ingaggio, carattere spigoloso etc.). Tuttavia, è chiaro come il suo ritorno in rosa possa ridare un po’ di brio al reparto nerazzurro, allungando in modo più credibile le rotazioni a disposizione di Inzaghi. E poi, si tratta di un giocatore che con l’Inter ha già vinto lo Scudetto e che può mettere la sua esperienza internazionale al servizio dei compagni.