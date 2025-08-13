Analisi TOTALE sull’Inter U23: modulo, rosa e mercato

Sabato comincerà ufficialmente la stagione dell’Inter Under 23 che giocherà la sua prima partita che conta in Coppa Italia di Serie C. I giovani nerazzurri alle 21 dovranno far visita al Lumezzane, formazione che l’anno scorso ha chiuso il campionato al 15° posto del girone A, ovvero lo stesso in cui giocherà l’Inter.

Questo progetto Inter U23 è partito subito con il piede giusto ed è stato affidato ad un allenatore esperto per la categoria ma anche profondo conoscitore del mondo Inter, come Stefano Vecchi. Il responsabile è Dario Baccin mentre il DS che si sta occupando in prima persona degli acquisti è Gianluca Andrissi.

Le prime amichevoli estive hanno subito lasciato ben sperare la dirigenza nerazzurra e anche i tifosi visto che diversi giovani talenti hanno saputo mettersi in mostra in modo brillante. Prima è arrivato un 2-2 contro il Trento (altra squadra che sfiderà in Serie C), poi la sconfitta ma comunque non buoni spunti per 7-2 contro la prima squadra dell’Inter e infine due successi: prima 1-2 sul campo dell’Albinoleffe e poi 1-4 su quella della Pro Vercelli.

Il lavoro da svolgere è stato studiato con grande attenzione e scrupolo al fine di evitare di una retrocessione come accaduto al Milan Futuro nell’ultima stagione e che infatti giocherà in Serie D nel prossimo campionato. L’obiettivo a medio termine dell’Inter per la sua U23 sarebbe anche quello di riuscire a salire in Serie B per avvicinare ancora di più il livello di competizione a cui sottoporre i suoi giovani prima di mandarli in prima squadra.

E come si può fare? La società nerazzurra ha delle idee precise anche nello stile di gioco che l’Inter U23 deve perseguire e che deve essere il più possibile simile a quello della prima squadra. Vecchi sta infatti eseguendo un lavorio ben preciso sulla base del 3-5-2 che i talenti migliori di questa seconda squadra dovranno poi saper fare anche con Chivu in Serie A.

Da centrocampo in su ci sono però tante opzioni e quindi non si possono oggi escludere a priori delle alternative per le mezzali, i trequartisti e gli attaccanti. Si sta infatti lavorando molto anche sulla catena che agisce in mediana con due prospetti molto interessanti come Berenbruch e Topalovic che vanno abituati a ricoprire questa posizione e a fare la doppia fase con costanza.

Infine, per agevolare la crescita dei giovani nerazzurri sono arrivati dal mercato diversi giocatori esperti che conoscono bene la Serie C (ma anche la B) e che possono essere dei punti di riferimento nello spogliatoio. Il capitano sarà Giuseppe Prestia, difensore classe 1993 preso dal Cesena ma sono innesti di esperienza anche il portiere Riccardo Melgrati e il mediano Luca Fiordilino ma si sta cercando anche una punta che conosca la categoria e che possa magari in doppia cifra di gol.

L’ultimo acquisto è invece Antonio David, terzino sinistro classe 2004 che si unisce agli altri nuovi giovani talenti che sono arrivate nel corso dell’estate ovvero: Simone Cinquegrano (terzino destro), Richi Agbonifo (ala destra) e Tommaso Avitabile (terzino destro). Attenzione anche al nome del baby talento argentino Lucas Scarlato che rimane in orbita Inter U23.

Tutti loro si uniscono a un folto gruppo di giocatori promossi dalla Primavera e dalle giovanili e che è composto da: Calligaris Raimondi, Zamarian, Alexiou, Fontanarosa, Re Cecconi, Stante, Motta, Garonetti, Cocchi, Zanchetta, Berenbruch, Bovo, Topalovic, Kamate, Zarate, Mosconi, Sarr, Zuberek e Spinaccè.