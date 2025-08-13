Zazzaroni RIVELA: “Lookman si sblocca così con l’Atalanta”

Non accenna a fermarsi la telenovela Ademola Lookman che lega gli scenari di mercato per Inter e Atalanta. L’attaccante nigeriano vuole trasferirsi alla corte di Cristian Chivu e lasciare a titolo definitivo il club bergamasco ma i Percassi non hanno ancora aperto alla cessione del loro numero 11 per un altro club di Serie A.

Il giornalista Ivan Zazzaroni continua a fornire aggiornamenti sulla trattativa grazie alle sue fonti vicine alle società e all’entourage di Lookman. Questo è l’ultimo messaggio pubblicato oggi dal direttore del CorSport sul proprio profilo Instagram e nel quale svela come forse l’Inter può sbloccare il colpo di mercato:

“Rodrigo Muniz all’Atalanta potrebbe effettivamente sbloccare Lookman all’Inter. Il guaio è che il Fulham non vende Muniz fino a quando non ha trovato il sostituto e l’Atalanta non molla Ademola se non ha Muniz che peraltro è fortissimo. E intanto il tempo passa… Alla fiera dell’est per due soldi…”.