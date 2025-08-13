Dalla Spagna: “MEGA offerta dal Barcellona per l’Inter”

Nell’ultima Champions League, ad eccezione della pessima finale, l’Inter è stata sempre elogiata da moltissimi opinionisti e anche da allenatori avversari per la sua ottima fase difensiva. Non a caso diversi suoi giocatori hanno ricevuto apprezzamenti da grandi club europei compresi i difensori più validi.

Tra di essi c’è sicuramente Alessandro Bastoni, difensore che è uno dei leader dell’Inter e che ha ancora tre anni di contratto. Nonostante ciò, secondo quanto riportato dalla testata spagnola El Nacional, il Barcellona vorrebbe farlo suo nel corso dell’estate 2026 e si sta già attrezzando per l’affondo decisivo.

L’idea del club catalano è quella di muoversi in anticipo con gli agenti del giocatore e presentare poi nei prossimi mesi una grossa offerta economica all’Inter in modo da sperare in un accordo. Il Barcellona ha infatti bisogno di rinforzi in difesa ma resta da capire se i nerazzurri vorranno davvero liberarsi di uno dei loro migliori giocatori.