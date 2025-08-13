Donnarumma in Serie A, l’agente: “Si sta sondando il campo”

Nella giornata di oggi è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva il procuratore di Gianluigi Donnarumma, Enzo Raiola. L’agente del portiere ha spiegato che non chiudono la porta a un suo ritorno in Serie A ma che al momento non c’è nulla di caldo, sebbene i top club (fra cui forse pure l’Inter) abbiano sondato il campo nelle ultime ore.

Sarebbe possibile un suo trasferimento in Serie A? “I top club stanno sondando il campo, ma non li vedo volenterosi di chiudere un discorso imminente. Non siamo noi a non valutare un ritorno in Serie A, ma i club a valutare altre soluzioni e situazioni. La verità è che in Italia non c’è nulla di caldo”.

Gigio come sta vivendo questa situazione? “Gli dispiace. Sta ricevendo tanti messaggi, personalità dello sport ma anche della politica… Lui in questi anni ha seminato bene e tante persone gli sono vicine. Per me questa finale era anche la sua, è un vero peccato”.

Andrà via entro la fine di questa finestra di calciomercato? “Assolutamente sì, un giocatore come Gigio non può restare in questa situazione, speriamo di trovare una soluzione perché non può restare in questa situazione”.