INTERISTI ON THE ROAD – Tornano in campo Sensi e Colidio

1 di 10 INTERISTI ON THE ROAD

Ventunesimo appuntamento della stagione 2022/23 con INTERISTI ON THE ROAD, la rubrica speciale curata dalla redazione di Passione Inter che segue l'andamento delle prestazioni dei calciatori più importanti dell'Inter in prestito per questa stagione. Ecco come si sono comportati quelli scesi in campo nell'ultimo turno.