Skriniar non vuole malumori: incontro con i compagni prima dell’Atalanta

Lo slovacco ha voluto spiegare le sue ragioni prima del match di Coppa Italia

Enrico Traini

Saranno mesi delicati per Milan Skriniar, gli ultimi all'Inter prima dell'addio a parametro zero. Lo slovacco vorrebbe mantenere un rapporto sereno con l'ambiente e, per farlo, si sta muovendo in questa direzione. Il comunicato della Curva Nord ne è una testimonianza.

Al tempo stesso, per evitare malumori con i compagni, Skriniar ha deciso di incontrare i leader della squadra, tra cui Handanovic e Lukaku, per chiarire la sua situazione. Nel corso del faccia a faccia, avvenuto prima della sfida di CoppaItalia contro l'Atalanta, ha ribadito che il suo impegno sarà massimo fino all'ultima partita e che la sua professionalità non è mai stata messa in discussione.

Anche i compagni hanno confermato la loro fiducia nella sua professionalità, citando il caso di Ivan Perisic della scorsa stagione, che anche con un contratto in scadenza ha continuato a essere il migliore. Skrinar, dunque, ha cercato di rimanere all'interno di un gruppo coeso, desideroso di continuare a dare il suo contributo.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Nelle varie interviste delle ultime settimane, Simone Inzaghi ha sempre ripetuto come la professionalità di Skriniar non fosse mai stata in discussione. La volontà di incontrare la squadra per evitare incomprensioni ed eventuali frizioni ne è un esempio lampante.

In ogni caso, il momento rimane delicato. Skriniar dovrà giocare per molti mesi con la consapevolezza che ogni errore potrebbe portare a una dura reazione del tifo nerazzurro. Al tempo stesso, se il giocatore è motivato e convinto, come sembra, è giusto che l'Inter torni a puntare su di lui quanto prima. Forse già a partire dal derby di domenica.