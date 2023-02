Verso Inter-Milan: Brozovic regolarmente in gruppo. Skriniar titolare?

Inzaghi ha qualche dubbio in vista del derby di domenica

Enrico Traini

Domenica sera l'Inter si gioca un pezzo importante della propria stagione. Il derby contro il Milan, infatti, potrebbe dare ulteriore slancio positivo alle ambizioni nerazzurre o far subire loro una brusca frenata. Per questo motivo, Inzaghi dovrà scegliere con attenzione la formazione migliore da mandare in campo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, c'è la concreta possibilità di rivedere Skriniar titolare, visti i chiarimenti con compagni di squadra e tifoseria. Compagno di reparto sarà sicuramente Bastoni, mentre al centro della difesa è vivo il ballottaggio Acerbi-De Vrij.

Il rientro dello slovacco porterebbe allo spostamento in fascia di Darmian, favorito su Dumfries. Per il resto dovrebbe essere confermata la formazione tipo, con la coppia Dzeko-Lautaro Martinez in attacco.

Infine, arrivano buone notizie da Handanovic e Brozovic: entrambi hanno lavorato totalmente in gruppo, con il croato che però ha saltato la partitella in via precauzionale. Probabile la loro presenza in panchina contro il Milan.