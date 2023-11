INTERISTI ON THE ROAD – Come stanno andando i nerazzurri in prestito

Ultima pausa nazionali del 2023 ed è tempo di primi bilanci con un terzo di stagione ormai alle spalle. Tutto pronto, dunque, per un nuovo appuntamento di INTERISTI ON THE ROAD, la rubrica curata dalla redaziione di Passione Inter, che fa il punto sui giocatori dell’Inter attualmente in prestito in giro per il mondo, tra sorprese e delusioni cocenti.

JOAQUIN CORREA

Dove essere un’occasione di riscatto dopo due anni difficili in nerazzurro, ma l’esperienza di Joaquin Correa all’Olympique Marsiglia è stata fin qui un disastro. In 9 presenze stagionali, il Tucu non è riuscito a mettere a segno né un gol né un assist. L’argentino è chiamato a cambiare passo nei prossimi mesi, ma l’ipotesi di un suo riscatto da parte dei francesi è ora ai minimi termini,.

MARTIN SATRIANO

Tornato in prestio al Brest dopo 6 mesi già trascorsi in Francia nel 2022, Martin Satriano sperava di ritrovare quel buon rendimento e quella fiducia un po’ persa ad Empoli. La sua avventura in Ligue 1, però, non è stata fin qui esaltante: 11 presenze, tanto lavoro per i compagni, ma solamente 1 gol, siglato lo scorso 8 ottobre, contro il Toulouse, subentrando dalla panchina. Sembrava l’episodio che potese sbloccarlo, ma le prestazioni successive, in realtà, non hanno convinto troppo.

ZINHO VANHEUSDEN

Dopo tanti problemi fisici, la notizia migliore riguardante Zinho Vanheusden è che finalmente ha trovato un po’ di continuità con la maglia dello Standard Liegi. Il difensore belga ha giocato 14 partite di buon livello in campionato e nella precedente tornata di qualificazioni europee era stato anche convocato in nazionale. Unica nota stonata l’ultimo impegno in campionato prima della sosta: una sconfitta per 6-0 contro il Royal Antwerp, con lo stesso Vanheusden protagonista negativo.

IONUT RADU

Non sta andando benissimo l’esperienza in Premier League di Ionut Radu: poche presenze con il Bournemouth (4, 2 in campionato e 2 in Coppa di Lega) e prestazioni non proprio convincenti, specie contro le big. Con il Liverpool, il portiere romeno ha regalato il gol ai Reds con una respinta maldestra, mentre contro il Manchester City, nell’ultima giornata, ha incassato ben 6 reti, senza riuscire a porre grande opposizione.

FILIP STANKOVIC

La stagione della Sampdoria è abbastanza deludente, sebbene in leggera ripresa nelle ultime gare. Tuttavia, anche nelle difficoltà dei blucerchiati di Andrea Pirlo, Filip Stankovic ha saputo mettersi in mostra in più di una partita, spesso salvando la sua squadra dalla sconfitta. Per il poritere fliglio d’arte i numeri parlando di 12 presenze, 15 reti incassate, ma anche 3 clean sheet. Se i doriani stanno faticando la colpa non è di certo sua.

GAETANO ORISTANIO

Inizio di stagione dai due volti per Gaetano Oristanio al Cagliari. In difficoltà nelle prime apparaizioni con la squadra di Ranieri, a causa anche di una posizione in campo non sempre congeniale alle sue caratteristiche, sembra essere sbocciato nella rimonta dei sardi contro il Frosinone, lo scorso 29 ottobre: entrato con la squadra sotto 3-0, ha segnato il gol che ha riacceso la squadra, con una conclusione pregevole, aprendo così la strada al 4-3 finale. La settimana successiva è arrivato anche il primo assist contro il Genoa.

FRANCESCO PIO ESPOSITO

L’attaccante classe 2005 è uno dei gioielli più preziosi del vivaio nerazzurro e alla sua prima esperienza, in Serie B allo Spezia, sta già dimostrando di trovarsi a suo agio nel calcio dei grandi. Utilizzato con costanza da Alvini (13 presenze di cui 6 da titolare) ha anche trovato già 2 reti. A queste si aggiungono anche la rete con la Nazionale Under-21, la prima, siglata lo scorso 17 ottobre.

GLI ALTRI

Tra gli altri nerazzurri in prestito più impiegati ci sono sicuramente Alessandro Fontanarosa (Cosenza), Mattia Zanotti (St. Gallen) e Sebastiano Esposito (Sampdoria). Quest’ultimo ha siglato 1 gol e 2 assist con la Sampdoria, in 9 presenze totali. Il terzino destro, invece, ha collezionato 13 presenze in Svizzera, con il picco della gara contro il Grasshoppers da 2 assist e 1 gol, lo scorso 29 ottobre. Discreto utilizzo anche il per il difensore, anche se non sempre con prestazioni convincenti.

Da segnalare anche i 2 gol e 1 assist di Salcedo all’Eldense, in Serie B spagnola, così come le difficoltà dei fratelli Carboni a Monza. Franco non è stato mai utilizzato, mentre Valentin ha raccolto solo 43 minuti, divisi in 5 presenze.