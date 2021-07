Intoccabile o no che sia

Lautaro Martinez ha un contratto con l'Inter sino al 2023

La nota confortante è che manca meno di un mese al 21 agosto, quando il prossimo campionato di Serie A sarà ai nastri di partenza e dall'undici iniziale di Simone Inzaghi capiremo se l'Inter avrà tenuto Lautaro Martinez o se, dopo Hakimi, avrà ceduto anche lui per fare ulteriore cassa. Tocca ragionare in questi termini perché, nonostante gran parte delle voci sul futuro dell'argentino sia perlopiù in ottica 2022, non c'è alternativa che guardare anno dopo anno: se non altro perché, di anni, Lautaro Martinez ne ha (quasi) 24, all'Inter gioca da tre e ne ha davanti almeno altri dieci ad alti livelli. Non deve essere né bello né brutto, deve solamente essere vero: è difficile che Lautaro Martinez possa rimanere all'Inter per tutto questo periodo, ed è difficile escludere che - prima o poi - possa decidere di andarsene.